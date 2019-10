नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार के एक मंत्री के विवादास्‍पद बयान ने बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद की याद दिला दी है. कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री पीसी शर्मा ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों के खराब सड़कों के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि ये वॉशिंगटन और न्‍यूयॉर्क की सड़कें कैसी थीं? पानी गिरा जम के और यहां गड्ढ़े ही गड्ढ़े हो गए, कैलाश विजयवर्गीय के जो गाल हैं, वैसी ही हो गईं.. 15- 20 दिन में चका-चक सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी हो जाएंगी.

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जब यह बयान दिया तो उनके साथ पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री सज्‍जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे. मंत्री शर्मा ने भोपाल के हबीबगंज इलाके में घूमने के दौरान ये बात मीडियाकर्मियों से कही है.

#WATCH Madhya Pradesh Minister, PC Sharma in Bhopal: Yeh Washington aur New York ki sadke thi kaisi? Paani gira jam ke aur yahan gaddhe hi gaddhe ho gaye, Kailash Vijayvargiya ke jo gaal hain waise ho gaye….15-20 din mein chaka-chak sadke Hema Malini ke gaal jaisi ho jayengi. pic.twitter.com/7IwMutJns8

— ANI (@ANI) October 15, 2019