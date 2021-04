Madhya Pradesh Coronavirus Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. देश के हर हिस्से से ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच मध्यप्रदेश के सीहोर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. मध्यप्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अब बेड नहीं बची है. Also Read - मध्य प्रदेश: कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, गरीबों को 3 माह का राशन निशुल्क मिलेगा

सिविल सर्जन के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, जिला अस्पताल, सीहोर में कल रात से ही बिस्तर भरे हुए हैं. अब किसी मरीज का एडमिशन संभव नहीं है. हमें पहले की तुलना में ऑक्सीजन की कम आपूर्ति हो रही है. हम जिले के सभी निवासियों से घर में रहने की अपील करते हैं.

Madhya Pradesh: Beds full in District Hospital, Sehore

"Since last night all beds are full. We will not take any more admissions. We are getting less supply of oxygen as compared to earlier. We appeal to all residents of the district to stay at home," says Civil Surgeon pic.twitter.com/Rw1kjghUEE

