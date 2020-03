भोपाल: मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच भाजपा ने तत्‍काल फ्लोर टेस्‍ट करवाने के लिए सोमवार को राज्यपाल के सामने अपने 106 विधायकों की परेड कराई. पार्टी ने कमलनाथ सरकार को अल्पमत करार देते हुए कार्रवाई की मांग की. इस पर राज्यपाल ने विधायकों को उनके साथ न्याय होने का भरोसा दिलाया है.

बता दें कि विधानसभाध्यक्ष एन.पी. प्रजापति ने सोमवार को शुरू हुए विधानसभा सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद कोरोनावायरस के चलते विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित कर दी. इसके खिलाफ भाजपा के 106 विधायक तत्काल शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राज्यपाल के निवास पर पहुंचे.

बीजेपी ने 106 विधायकों का समर्थन-पत्र राज्यपाल को सौंपा, साथ ही विधायकों की परेड कराई. भाजपा के पास 107 विधायक हैं. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की सरकार अल्पमत में है और उसे सिर्फ 92 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि भाजपा के पास बहुमत है.

Bhopal: Bharatiya Janata Party MLAs met Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon at Raj Bhawan today. He said, “Appropriate action will be taken. Be assured that no one will violate your rights”. pic.twitter.com/BBZn9QxnTr

पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज ने कहा, “भाजपा ने राज्यपाल के सामने विधायकों को प्रस्तुत किया. जबकि कमलनाथ सरकार बहुमत साबित करने से भाग रही है. राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि विधायकों के संवैधानिक हितों की रक्षा करेंगे. हम लोगों ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है.”

Madhya Pradesh BJP legislators meet Governor Lalji Tandon and requested him to order for the conduct of the floor test at the earliest. Former CM Shivraj Singh Chouhan says, “The govt has lost majority and has no right to remain in power”. pic.twitter.com/MUST0mIzQB

— ANI (@ANI) March 16, 2020