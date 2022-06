Madhya Pradesh Accident: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है. गुरुवार की सुबह बारातियों से भरी बोलेरो कुएं में जा गिरी, जिसमें गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इस भीषण हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.वहीं घटना की जानकरी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.Also Read - पिंकी गैंग ने लड़की की सारेआम की पिटाई, नहीं बचाने आया एक भी शख्स | Watch Video

गुरुवार की सुबह-सुबह ये दर्दनाक घटना छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ थाना इलाके के कोडामऊ के पास की है. जानकारी के मुताबिक कोडामाऊ से बारात पास के ही गांव भाजीपानी गई हुई थी. बोलेरो का ड्राइवर बारातियों से भरी कार को तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था. तेज रफ्तार और अंधेरा होने के कारण गाड़ी पर से उसने कंट्रोल खो दिया और सड़क किनारे बने एक कुएं में बोलेरो जा गिरी.

Madhya Pradesh | Seven people, including a child, charred to death as a vehicle carrying them to a wedding procession fell into a gorge in Chhindwara: Chhindwara CMHO Dr. GC Chaurasiya pic.twitter.com/68XICcLF96

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 16, 2022