भोपाल: वीडियो वायरल होने के बाद पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में विवादों में आये मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को प्रदेश सरकार ने मंगलवार शाम को निलंबित कर दिया. Also Read - MP: न्‍यूज एंकर ने IPS अफसर की पत्‍नी और बेटे के खिलाफ शिकायत की, रिश्‍तों को लेकर कही ये बात

सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो में से एक वीडियो में वह पत्नी के साथ अपने घर में मारपीट करते दिख रहे हैं. वहीं उनकी पत्नी द्वारा रिकॉर्ड किए गए दूसरे वीडियो में शर्मा एक क्षेत्रीय टीवी चैनल की महिला महिला एंकर के घर में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं. Also Read - By-election: मध्य प्रदेश उपचुनावों में राष्ट्रवाद की एंट्री, कांग्रेस-भाजपा के लिए जीने-मरने जैसी लड़ाई

वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी के वहां पहुंचने के बाद शर्मा वहां से निकल जाते हैं और शर्मा की पत्नी एंकर के घर का मुआयना करते और पूछताछ करती दिखाई दे रही हैं. Also Read - शर्मनाक: DG रैंक के अफसर ने बेरहमी से की पत्नी की पिटाई, Video वायरल

Madhya Pradesh: Additional Director General (ADG) Purushottam Sharma (in file pic) suspended after State Home Department found the clarification given by him on the video of him beating his wife, unsatisfactory. pic.twitter.com/UkHKNNAWyY

