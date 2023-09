Madhya Pradesh: अखिलेश यादव ने आदिवासी के घर किया लंच, ज़मीन पर बैठ पत्तल में खाया खाना

Madhya Pradesh Assembly Election 2023: विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे. यहां वह एक आदिवासी के घर गए. यहां अखिलेश यादव ने ज़मीन पर बैठकर खाना खाया. अखिलेश यादव पत्तल में रोटी चावल और सब्जी खाते हुए दिखे. उनके साथ सपा के अन्य नेता भी खाने कहते हुए नज़र आये.

अखिलेश यादव ने यहां जनसभाएं भी कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे ‘अन्याय’ के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की. अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘ भाजपा के लगभग 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश में और 10 वर्षों तक केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद, देश में महिलाओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में हैं. यह समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) का आंकड़ा है.’’

