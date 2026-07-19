CM मोहन यादव ने UCC को दी मंजूरी! शादी, तलाक और लिव-इन के बदलेंगे नियम, जानिए क्या-क्या होगा नया

MP UCC Bill: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं शादी, तलाक, लिव-इन, संपत्ति, तीन तलाक और उत्तराधिकार के नए नियमों के बारे में...

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सीएम मोहन यादव ने इसे संविधान में समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करने वाला कदम बताया.

मध्य प्रदेश के लिए आज यानी रविवार (19 जुलाई) का दिन ऐतिहासिक रहा. ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) के मसौदे को मंजूरी दे दी गई. सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों में एक समान कानून लागू करना है. हालांकि, संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. सीएम मोहन यादव ने इसे संविधान में समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करने वाला बड़ा कदम बताया.

महिलाओं पर फोकस, तीन तलाक और हलाला पर सख्ती

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि UCC का फोकस महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना और उन्हें बराबरी का अधिकार देना है. नए कानून के तहत बहुविवाह, मौखिक तलाक (तीन तलाक) और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर सख्त कानूनी रोक रहेगी. तलाक अब केवल कानून में तय प्रक्रिया के तहत ही मान्य होगा. अगर शादी के समय पति किसी दूसरी महिला को गर्भवती रखता है, तो पत्नी को विवाह रद्द कराने का अधिकार मिलेगा. साथ ही शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया ई-नगर पालिका पोर्टल के जरिए और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, पंचायत या नगरपालिका के माध्यम से पूरी की जाएगी.

बच्चों और संपत्ति के अधिकारों में होगा बड़ा बदलाव

इसके अलावा, नई संहिता में बच्चों के अधिकारों को भी मजबूत किया गया है. कानून से ‘अवैध संतान’ शब्द हटाया जाएगा. अब शादीशुदा या अविवाहित माता-पिता के बच्चों, गोद लिए गए बच्चों, सरोगेसी और ART तकनीक से जन्मे बच्चों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे. किसी भी कस्टडी विवाद में अदालत का सबसे बड़ा आधार बच्चे का हित होगा. वहीं उत्तराधिकार के मामलों में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे. माता और पिता दोनों को समान दर्जा मिलेगा और विधवा तथा विधुर के साथ भी बराबरी का व्यवहार किया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति तय कानूनी व्यवस्था के अनुसार बांटी जाएगी. अगर कोई वारिस ही नहीं होगा, तो संपत्ति राज्य के पास जाएगी.

वसीयत को लेकर भी बदले नियम

UCC के तहत, वसीयत को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अब कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला वयस्क अपनी 100 प्रतिशत संपत्ति, चाहे वह पैतृक हो या स्वयं अर्जित, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम वसीयत कर सकेगा. यह प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत पूरी होगी. सरकार का कहना है कि इससे अलग-अलग धार्मिक कानूनों में मौजूद सीमाएं खत्म होंगी और सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू होगी. इसका उद्देश्य संपत्ति विवादों को कम करना और सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देना है.

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए क्या होंगे नए नियम?

पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. साथ रहने वाले जोड़ों को रिश्ता शुरू होने के एक महीने के अंदर रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए दोनों पार्टनर की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वे पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए और उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए. अगर किसी पार्टनर की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो इसकी जानकारी उसके माता-पिता या अभिभावक को दी जाएगी. साथ ही रजिस्ट्रार इस संबंध की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा.

लिव-इन में जन्में बच्चों को भी कानूनी सुरक्षा

प्रस्तावित UCC के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा और उन्हें संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा. अगर पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है, तो महिला अदालत में जाकर उसी तरह भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) की मांग कर सकेगी, जैसा कानूनी पत्नी को मिलता है. बिना रजिस्ट्रेशन एक महीने से अधिक समय तक साथ रहने पर तीन महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना, जबकि नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर छह महीने तक की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

संविधान के अनुच्छेद 44 को देखते हुए उठाया कदम

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 को देखते हुए तैयार की गई है. जिसमें पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार के अनुसार, यह ड्राफ्ट उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू UCC का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है. मोहन यादव सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को अधिक सुरक्षा, सभी नागरिकों को समान अधिकार और व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता मिलेगी, जबकि संविधान द्वारा संरक्षित अनुसूचित जनजातियों और उनके पारंपरिक अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा.