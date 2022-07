मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव शुक्रवार को हो रहे हैं, इन चुनावों को लेकर अच्छी-खासी गहमागहमी है. कई स्थानों पर विवाद भी हुआ. राज्य के 40 जिला पंचायत अध्यक्षों के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें भाजपा ने अपने 35 समर्थकों के जीतने का दावा किया है. वहीं कांग्रेस को पांच स्थानों पर सफलता मिली है. राज्य में पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हैं. पहले जनपद पंचायत और अब जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं. अब तक 40 नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से भाजपा ने 35 स्थानों पर अपने समर्थकों की जीत का दावा किया है.Also Read - अधीर रंजन चौधरी बोले ‘राष्ट्रपति से माफी मांगूगा, लेकिन इन पाखंडियों से नहीं’ | Watch Video

भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि अब तक 35 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर पार्टी के समर्थक जीते हैं. इनमें मन्दसौर, कटनी, दतिया, मुरैना, नरसिंहपुर, शहडोल, सागर, ग्वालियर, गुना, भिंड, शिवपुरी, बुरहानपुर शामिल हैं. इसी तरह शाजापुर, मंडला, रायसेन, सिहोर, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, बड़वानी, निवाड़ी, विदिशा, सतना, उज्जैन, आगर, बैतूल, अशोकनगर, धार, खरगोन, उमरिया, खण्डवा, इंदौर, नीमच, सिवनी, श्योपुर, छतरपुर, हरदा से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के हिस्से में जीत आई है. Also Read - राष्ट्रपत्नी विवाद : संविधान सभा में 'राष्ट्रपति' की जगह सुझाए गए थे ये नाम, जानें क्या कहते हैं जानकार

जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान कई स्थानों पर तनाव पूर्ण स्थिति देखने को मिली, क्योंकि सदस्यों की खरीदी के आरोप लगे थे. भोपाल में तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अलावा अन्य नेता निर्वाचन स्थल के बाहर डेरा डाले रहे और इस दौरान भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा जब एक सदस्य को अपनी कार से लेकर पहुंचे तो वहां इन नेताओं ने घेर लिया, काफी देर तक हंगामा भी हुआ और भाजपा नेता किसी तरह उस सदस्य को भीतर तक अपनी सुरक्षा में ले गए. Also Read - मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत, दो तिहाई सीटों पर कब्जा, कांग्रेस का भी बेहतरीन प्रदर्शन

#WATCH | Bhopal | "BJP has never achieved such a great victory, the party lives in every home now. Of 22,924 total gram panchayats, 20,613 won by BJP -unopposed on 614. Congress is backed to a corner," says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan after local body election results pic.twitter.com/C90tI1YVyf

— ANI (@ANI) July 29, 2022