Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Bill 2020 be tabled before the Cabinet for its approval today: मध्‍य प्रदेश में आज कैबिनेट में मंजूरी के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पेश किया जाएगा जाएगा. इसकी जानकारी मध्‍य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने ट्वीट करके दी है.

धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 Dharma Swatantrya (Religious Freedom) Bill 2020 को आज इसकी मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा. विधान सभा का तीन दिवसीय सत्र आगामी 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें इसे पेश किया जाएगा. इस बिल में धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के प्रावधान अन्य राज्यों से ज्यादा सख्त तैयार किया है. बता दें कि 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून लाया जा रहा है. कानून में दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. पहले इस बिल में सजा 5 साल प्रस्तावित की गई थी, लेकिन यूपी के बिल को देखते हुए इसे संशोधित किया गया है.

Madhya Pradesh: Dharma Swatantrya (Religious Freedom) Bill 2020 to be tabled before the Cabinet for its approval today.

The three-day session of the Legislative Assembly is scheduled to begin on December 28.

