विधानसभा चुनाव पहले मध्य प्रदेश को मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होनें भोपाल में एक साथ पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई.

MP Vande Bharat Train

PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. यहां उन्होनें भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक साथ पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. बता दें पीएम मोदी थोड़ी ही देर पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. यहां उन्होनें वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले मौके पर मौजूद स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन कार्यक्रम के बाद 3 बजे शहडोल जाएंगे जहां वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

#WATCH | Madhya Pradesh | PM Narendra Modi flags off five Vande Bharat trains from Rani Kamlapati Railway Station in Bhopal.

Vande Bharat trains that have been flagged off today are-Bhopal (Rani Kamalapati)-Indore Vande Bharat Express; Bhopal (Rani Kamalapati)-Jabalpur Vande… pic.twitter.com/N4a72zwR0m

— ANI (@ANI) June 27, 2023

जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में आज जिन 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई हैं उनमें पहला नाम रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत ट्रेन का है. वहीं, दूसरी ट्रेन खजुराहो से भोपाल के रास्ते इंदौर तक चलेगी. तीसरी ट्रेन गोवा के मडगांव से मुंबई के बीच चलेगी और चौथी वंदे भारत धारवाड़ से बेंगलुरू के बीच चलेगी. इसके साथ ही पांचवी वंदे भारत ट्रेन झारखंड के हटिया से बिहार के पटना के बीच चलेगी. पीएम मोदी रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी चार ट्रेनों को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई. उन्होनें इन सभी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से किया.

मध्य प्रदेश का दौरा करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, “मैं कल, 27 जून को 2 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भोपाल में रहूँगा. सबसे पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी.’ बता दें इन 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी शहडोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही पीएम लाभार्थियों को स्किल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे.