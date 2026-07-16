भारत टेक्स 2026 में चमका मध्यप्रदेश, हजारों करोड़ के निवेश से रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार

MP News: नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 और निवेश कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को 20,193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. इससे 27 हजार से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार बनने की उम्मीद है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 16, 2026, 10:29 PM IST
madhya pradesh investment
मध्य प्रदेश को मिला हजारों करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

MP News: नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 और इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली. इन दोनों आयोजनों में राज्य को कुल 20,193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इन प्रस्तावों से करीब 27,592 लोगों के लिए सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार बनने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. साथ ही उन्होंने जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) में शामिल होने का भी न्योता दिया.

सीएम मोहन यादव ने गिनाईं मध्यप्रदेश की खूबियां

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योगों के लिए भरोसेमंद राज्य बन चुका है. उन्होंने कहा कि यहां कामगारों की कमी नहीं है और उद्योगों के लिए अच्छा माहौल मौजूद है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब भारत दुनिया के बड़े निवेश केंद्रों में शामिल हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर जरूरी मदद देने के लिए तैयार है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उद्योग लगाने वालों को बेहतर माहौल, आसान प्रक्रिया और सरकारी सहयोग मिलेगा.

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उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं और कई सेक्टर में मौके

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल, एमएसएमई, फार्मा, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में निवेश की अच्छी संभावना है. उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, बड़ा लैंड बैंक मौजूद है और सड़क, रेलवे तथा एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी तेजी से मजबूत हुई हैं. सरकार की नई नीतियों के तहत निवेशकों को सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट और रोजगार देने वाले उद्योगों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है. इससे नए उद्योग लगाने वालों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है.

भारत टेक्स-2026 और दिल्ली निवेश संवाद में मिले बड़े प्रस्ताव

भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स-2026 के दौरान टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पर खास चर्चा हुई. इस आयोजन में 1,592 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे करीब 15,700 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. वहीं दिल्ली निवेश संवाद में रक्षा, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मर, नवीकरणीय ऊर्जा और खिलौना उद्योग समेत कई क्षेत्रों में 18,601 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. इनसे करीब 11,892 लोगों के लिए रोजगार बनने की संभावना है. कार्यक्रम के दौरान एमपीआईडीसी ने उद्योग और व्यापार बढ़ाने के लिए सात अहम एमओयू भी किए.

GIS-2027 के लिए निवेशकों को दिया न्योता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश निवेश के मामले में लगातार नई पहचान बना रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनियाभर के निवेशकों की रुचि बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में राज्य को 33 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से करीब 10 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जनवरी 2027 में होने वाली जीआईएस में निवेश का नया रिकॉर्ड बनेगा और मध्यप्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में और मजबूत होकर उभरेगा.

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