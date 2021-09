नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में आज टोक्यो में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का सम्मान किया गया. महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक बड़ा आयोजन किया गया. ये आयोजन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया. इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आज महिलाएं किसी भी उंचाई को छू सकती हैं.Also Read - Shivraj Singh Chouhan Dance: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय लोगों के साथ किया डांस, Video Viral

Delighted to have honoured and felicitate all the members of the National @TheHockeyIndia Women Team.

I wish that they achieve more and more success in the future and continue to inspire the younger generation! #ChakDeMP pic.twitter.com/vvagjqjOHf

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 28, 2021