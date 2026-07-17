एक शादी करने वाला ही MP में रहेगा... UCC बिल पर CM मोहन यादव की दो टूक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तीन तलाक का दौर खत्म हो चुका है. अगर कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा. CM यादव ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में UCC के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी.

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CM मोहन यादव ने कटनी के एक कार्यक्रम में ये बातें कही. (ANI)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है. मोहन यादव ने शुक्रवार (17 जुलाई) को कहा कि मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा, जो एक ही शादी करेगा. किसी को 4 शादी करने की छूट नहीं होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल लाया जाएगा.

मोहन यादव ने कहा, “हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए. अगर राम एक शादी करेगा, तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं. उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है.”

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यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं. क्रिमिनल और सिविल. क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसे अपराधिक मामलों की सुनवाई होती है. इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही तरह का कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान है. इसके लिए सिविल कानून में शादी और संपत्ति से जुड़ा मामला आता है. इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं. जैसे- मुस्लिमों में शादी और संपत्ति के मामलों के निपटारे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है. वहीं, हिंदुओं शादी और संपत्ति के मामलों के निपटारे के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है. इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग-अलग पर्सनल लॉ होता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद इन सभी कानूनों को खत्म कर सभी समुदायों को एक कानून के दायरे में लाना है.

संविधान के अनुच्छेद 44 में है इसका जिक्र

संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग- 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है. राज्य के नीति-निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य, देशभर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्यों होता है इतना विरोध?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान, अल्पसंख्यक अधिकारों और कानून के स्वरूप को लेकर अनिश्चितता के कारण होता है. वहीं समर्थक इसे समानता, महिला अधिकारों और एक समान न्याय व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं. यही कारण है कि UCC भारत में केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस का भी विषय बना हुआ है.

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अभी किन-किन राज्यों में लागू है UCC

गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था (गोवा सिविल कोड) लागू है. अभी देश के तीन राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में ही UCC लागू है. उत्तराखंड ने सबसे पहले 2024 में इसे लागू किया था. इसके बाद गुजरात और असम ने इसे लागू किया. पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है. वहीं, बिहार के CM सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि वो विधानसभा में ऐसा बिल लाएंगे.