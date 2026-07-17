एक शादी करने वाला ही MP में रहेगा... UCC बिल पर CM मोहन यादव की दो टूक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तीन तलाक का दौर खत्म हो चुका है. अगर कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा. CM यादव ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में UCC के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 17, 2026, 8:59 PM IST
एक शादी करने वाला ही MP में रहेगा... UCC बिल पर CM मोहन यादव की दो टूक
CM मोहन यादव ने कटनी के एक कार्यक्रम में ये बातें कही. (ANI)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है. मोहन यादव ने शुक्रवार (17 जुलाई) को कहा कि मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा, जो एक ही शादी करेगा. किसी को 4 शादी करने की छूट नहीं होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल लाया जाएगा.

मोहन यादव ने कहा, “हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए. अगर राम एक शादी करेगा, तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं. उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है.”

और पढ़ें: मध्यप्रदेश में UCC की तैयारी तेज! हाई-लेवल कमेटी ने CM मोहन यादव को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Uniform Civil Code: जानिए क्या है समान नागरिक सहिंता, इसका इतिहास और यह क्यों जरूरी है

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं. क्रिमिनल और सिविल. क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसे अपराधिक मामलों की सुनवाई होती है. इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही तरह का कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान है. इसके लिए सिविल कानून में शादी और संपत्ति से जुड़ा मामला आता है. इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं. जैसे- मुस्लिमों में शादी और संपत्ति के मामलों के निपटारे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है. वहीं, हिंदुओं शादी और संपत्ति के मामलों के निपटारे के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है. इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग-अलग पर्सनल लॉ होता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद इन सभी कानूनों को खत्म कर सभी समुदायों को एक कानून के दायरे में लाना है.

संविधान के अनुच्छेद 44 में है इसका जिक्र

संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग- 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है. राज्य के नीति-निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य, देशभर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्यों होता है इतना विरोध?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान, अल्पसंख्यक अधिकारों और कानून के स्वरूप को लेकर अनिश्चितता के कारण होता है. वहीं समर्थक इसे समानता, महिला अधिकारों और एक समान न्याय व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं. यही कारण है कि UCC भारत में केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस का भी विषय बना हुआ है.

उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में भी UCC की एंट्री? विधानसभा में बिल पेश होते ही मचा सियासी घमासान

अभी किन-किन राज्यों में लागू है UCC

गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था (गोवा सिविल कोड) लागू है. अभी देश के तीन राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में ही UCC लागू है. उत्तराखंड ने सबसे पहले 2024 में इसे लागू किया था. इसके बाद गुजरात और असम ने इसे लागू किया. पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है. वहीं, बिहार के CM सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि वो विधानसभा में ऐसा बिल लाएंगे.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.