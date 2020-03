भोपाल: मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बार फिर पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने को कहा. उन्होंने कहा है कि 17 मार्च तक फ्लोर टेस्ट कराएं. फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि विधानसभा में आपको बहुमत प्राप्त नहीं है.

राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बार फिर पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराया जाए. उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि पूर्व में फ्लोर टेस्ट के लिए लिखे गए पत्र के जवाब में आपकी ओर (मुख्यमंत्री) से जो तर्क दिए गए हैं वह आधारहीन हैं. लिहाजा 17 मार्च तक फ्लोर टेस्ट कराया जाए.

#MadhyaPradesh Governor Lalji Tandon, writes to CM Kamal Nath, stating ‘Conduct the floor test on 17th March otherwise it will be considered that you actually don’t have the majority in the state assembly.’ pic.twitter.com/TvGx4PTr5r

— ANI (@ANI) March 16, 2020