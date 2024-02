MP के ग्वालियर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 16 लोग घायल; सभी का इलाज जारी|VIDEO

मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हजीरा इलाके में बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 16 लोग घायल हो गए. ग्वालियर के एसडीएम अतुल सिंह का कहना है, “…लगभग 15-16 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है. एक्सीडेंट की जांच की जाएगी.” मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार तड़के हजीरा मार्ग पर जा रहे टकराने वाले बस और ट्रैक्टर काफी क्षतिग्रस्त हो गए. सूचना पाकर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई सूचना के मुताबिक हजीरा-पुरानी छावनी के बीच ट्रिपल आईटीएम इंस्टीट्यूट के सामने बस तेज रफ्तार से आ रही थी. बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई. ट्रैक्टर में सवार लोग भी उछलकर नीचे गिर गए. हादसे में बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार यात्री घायल हो गए, 16 को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन घायल होने की सूचना कुल 20 लोगों की है. इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

#WATCH | Madhya Pradesh: 16 people were injured in a collision between a bus and a tractor in the Hazira area of Gwalior. (21.2) pic.twitter.com/QaW8g5vgpt

— ANI (@ANI) February 21, 2024