17 साल बाद मिला इंसाफ! उम्रकैद काट रहे दो भाइयों को हाईकोर्ट ने किया बरी, जांच में मिलीं कई खामियां

दमोह के 2009 हत्या केस में हाईकोर्ट ने दो भाइयों की उम्रकैद की सजा रद्द कर दी. FIR, गवाहों के बयान और हत्या के हथियार को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाए. चलिए आपको बताते हैं यह पूरा मामला क्या है?

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अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जांच में कई खामियां पाईं. (Photo from Magnific)

17 साल बाद हत्या के मामले में दो भाइयों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तुलसीराम और हरप्रसाद राजपाल को बरी किया

अदालत ने जांच और सबूतों में कई खामियां पाईं

कोर्ट ने दोनों भाइयों की उम्रकैद की सजा रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया

MP News: मध्य प्रदेश के चर्चित 2009 के हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, MP हाईकोर्ट ने तुलसीराम और हरप्रसाद राजपाल नाम के दो भाइयों को बरी कर दिया. दोनों पर प्यारे लाल गड़रिया की हत्या का आरोप था. पुलिस ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था और साल 2012 में दमोह की सेशन कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बाद में दोनों भाइयों ने वकील अजय कुमार जैन के जरिए हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी. अब हाईकोर्ट ने दोनों को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

जांच और FIR को लेकर कोर्ट ने उठाए सवाल

अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जांच में कई खामियां पाईं. कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में कई दिग्ध परिस्थितियां हैं, इसलिए ऐसे सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी यह तक नहीं बता सका कि FIR किस पुलिस अधिकारी ने लिखी थी. जिस अधिकारी ने FIR तैयार की थी, वह भी गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि प्यारे लाल अपने नाम के हस्ताक्षर करते थे, लेकिन FIR पर उनका अंगूठा निशान था. कोर्ट ने यह संभावना भी जताई कि FIR उनकी मौत के बाद तैयार हो सकती है और उस पर अंगूठा निशान लगाया गया हो.

गवाहों के बयानों में भी गड़बड़ी मिली

यही नहीं इस केस में मृतक के परिवार के सदस्यों के बयान भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते थे. मृतक के बेटे ने कोर्ट में कहा कि पुलिस स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद उसके पिता की मौत हो गई थी. वहीं, पत्नी का कहना था कि प्यारे लाल अस्पताल पहुंचने तक जिंदा थे. दूसरी तरफ, डॉक्टर ने बताया कि जब प्यारे लाल को अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर प्यारे लाल को जिंदा हालत में अस्पताल ले जाया गया था, तो उन्हें अस्पताल भेजने से जुड़े मेडिकल रेफरल दस्तावेज रिकॉर्ड में क्यों नहीं हैं.

चाकू पर खून नहीं मिला, कोर्ट को संदेह

कोर्ट ने हत्या में इस्तेमाल बताए गए चाकू को लेकर भी अभियोजन की कहानी पर सवाल उठाया. पुलिस ने जिस चाकू को हत्या का हथियार बताया था, फोरेंसिक जांच में उस पर खून के निशान नहीं मिले. इन सभी खामियों, बयानों और सबूतों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष दोनों भाइयों के खिलाफ आरोपों को सही साबित नहीं कर पाया. इसके बाद कोर्ट ने 2012 में मिली दोनों की उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया और तुलसीराम व हरप्रसाद राजपाल की तत्काल रिहाई का आदेश दिया.