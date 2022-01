Madhya Pradesh Hindi News: भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर () अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में शराब का सेवन औषधि के समान है. सामने आए वीडियो में भाजपा सांसद कहती नजर आती हैं, ‘शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शराब से जब घर बिगड़ते हैं तब ये असहनीय होता है. इससे कोई लोग आत्महत्या तक लेते हैं और तनाव में चले जाते हैं. कई महिलाएं तक आत्महत्या कर लेती हैं. मादक पदार्थों का सेवन बंद होना ही चाहिए.’Also Read - MP Hindi News: सीएम शिवराज चौहान को कोर्ट का नोटिस, मानहानि से जुड़ा है मामला

भाजपा सांसद ने एक सवाल के जवाब में आगे कहा कि शराब सस्ती हो या महंगी हो. शराब औषधि का काम करती है. शराब सीमित में औषधि होती है और असीमित में शराब जहर होती है. ये सबको समझना और सुनना चाहिए. शराब अधिक पीने से जो नुकसान होते हैं उसे बंद करना चाहिए.

#WATCH Supporting BJP leader Uma Bharti's demand for liquor ban in Madhya Pradesh, party MP Pragya Singh Thakur says, "As per Ayurveda, liquor works as a medicine if consumed in a limited quantity but as poison, if consumed in unlimited quantities. Everyone must understand this." pic.twitter.com/x03zu9G8PG

