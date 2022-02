Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. आज बुधवार को नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई जो इंदौर के 125 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में आया. बताया गया कि आज सुबह 4:53 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.Also Read - World Hindi News: ब्राजील में भूस्खलन-बाढ़ से अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत, दर्जनों अभी भी लापता

An earthquake of magnitude 3.5 occurred 125km South-South-West of Indore, Madhya Pradesh, at around 4:53am today, as per National Center for Seismology. pic.twitter.com/H5lHTpzwIH

— ANI (@ANI) February 24, 2022