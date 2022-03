Madhya Pradesh (MP) Hindi News: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक महिला ने दो सिर और तीन हाथ वाले अनोखे शिशु को जन्म दिया है. शिशु की बेहतर देखभाल के लिए उसे अब इंदौर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है. बाल चिकित्सा विभाग के डॉक्टर ब्रजेश लाहोटी ने बताया कि पैदा हुए बच्चे के दो सिर, तीन हाथ और दो पैर हैं. ये एक तरह की जटिल बीमारी है. बच्चा अभी अस्पताल में भर्ती है और अभी खतरे से बाहर नहीं है. ऐसी स्थिति में बच्चे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं. इस बच्चे का वजन 3 किलो 100 ग्राम है.Also Read - MP News: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ZOMATO पर तरेरी आंख, कहा-10 मिनट में खाना पहुंचाते हो, इसमें खतरा है

बता दें कि जावरा निवासी शाहीन ने इस अनोखे शिशु को जन्म दिया जिसके दो सिर और तीन हाथ हैं. इसमें तीसरा हाथ दो चेहरे की बीच पीछे की तरफ है. जन्म के बाद शिशु को रतलाम में एसएनसीयू में कुछ समय के लिए रखा गया और बाद में अच्छे इलाज के लिए इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया. Also Read - Viral Video: चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में बुरी तरह से फिसला बुजुर्ग शख्स, आरपीएफ के जवान ने यूं बचाई जान- देखें वीडियो

Madhya Pradesh | A woman gave birth to a baby having two heads and three hands in Ratlam

It's called Dicephalic parapagus which is a rare form of partial twinning. The child is currently stable on the support system: Dr Brajesh Lahoti, MY Hospital, Indore (30.03) pic.twitter.com/6KEROMh1Fr

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 31, 2022