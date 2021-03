Madhya Pradesh, Mandsaur, Mahatma Gandhi, News: मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव गुजरबर्डिया में मंगलवार रात को एक सरकारी स्कूल के मैदान में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया. Also Read - मंदसौर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, मुकदमा दर्ज

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने बताया कि मंगलवार रात को ग्राम गुजरबर्डिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में लगी गांधीजी की आदमकद प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया.

Madhya Pradesh: Idol of Mahatma Gandhi was found damaged in premises of a school in Mandsaur y'day.

“No one was seen crossing the school boundary & watchman was on duty till 8pm. Earlier, an incident was reported where monkeys broke arm of the idol & it was repaired,” said SP pic.twitter.com/K2BgdzhJAF

