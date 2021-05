Madhya Pradesh Latest News: मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa) से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा (BJP MP Janardan Mishra) चर्चा में हैं. इस बार उनके चर्चाओं में होने की वजह कोविड-19 केयर सेंटर (COVID Care center) के गंदे शौचालय की शीट की सफाई हाथ से किया जाना है. बताया गया है कि सांसद मिश्रा मउगंज के दौरे पर थे. उन्होंने यहां के कोविड केयर सेंटरों का जायजा लिया. Also Read - Madhya Pradesh Latest News: मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान-ऐसे फ्री कराएं CORONA का इलाज, दवा-ऑक्सीजन भी मुफ्त में पाएं

इस बीच जब जब वो कुंज बिहारी कोविड केयर सेंटर पहुंचे और वहां के शौचालय को देखा तो गंदगी देखकर उनसे रहा नहीं गया. ब्रश नहीं मिला तो हाथ में दस्ताने पहने और खुद जुट गए उसकी सफाई करने में जुट गए. सांसद मिश्रा ने अपने हाथों से ही घिस-घिसकर शौचालय की गंदी शीट की सफाई की.

शौचालय की जब सफाई हो गई तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि इस तरह सफाई रखी जाती है. सांसद का हाथ में ग्लब्ज पहनकर शौचालय की शीट की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH: BJP MP Janardan Mishra clean a school toilet in Rewa's Khajuha Village after it had clogged and been out of use due to accumulation of soil. #MadhyaPradesh (15.02.2018) pic.twitter.com/O0kx7OJ19d

— ANI (@ANI) February 17, 2018