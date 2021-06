Madhya Pradesh Lockdown/Corona Curfew Extended: मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कैबिनेट की एक बैठक में फैसला लिया. राज्य में अब 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान लोगों को कई तरह की छूट मिलेगी. Also Read - MP News: 110 km की स्पीड से धड़-धड़ाकर गुजरी पुष्पक एक्सप्रेस, भर-भराकर गिर गई Railway Station की बिल्डिंग, जानिए

वैसे राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के केवल 571 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,85,767 हो गई है.

Madhya Pradesh: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan held a cabinet meeting with his ministers, in Bhopal today.

The ongoing ‘corona curfew’ in the state has been extended till June 15 with certain relaxations. #COVID19 pic.twitter.com/3SfAFsXZbV

— ANI (@ANI) June 8, 2021