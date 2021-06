Madhya Pradesh (MP) News Update: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) ने आज मंगलवार को एक अखबार की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार (CM Shivraj Singh Chouhan Government) पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ‘महाघोटाला’ है. डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति को 16 बार वैक्सीन लगी दिखाई, सैकड़ों लोगों के नाम दो-तीन बार, झारखंड-महाराष्ट्र के जो लोग कभी भोपाल ही नहीं आए उनके नाम भी वैक्सीन लगवाने वालों की लिस्ट में शामिल हैं. Also Read - MP: तीसरी लहर से बचना है तो यज्ञ करो, शिवराज सरकार में मंत्री का दावा; गाय के गोबर के लाभ भी बताए

आप नेता ने एक अखबार की इन्वेस्टिगेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें दावा किया गया कि मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन महाअभियान में महाघोटाला हुआ है. अखबार ने 10 हजार लोगों के डेटा की पड़ताल के बाद दावा किया कि 9999 नंबर वाले आधार पर 16 लोगों को वैक्सीनेशन दिखाया गया. इसी तरह 5950 पर 6, 5505 पर पांच, 7874 पर चार, 6248 पर चार और 6329 पर चार लोगों का वैक्सीनेशन दिखाय गया. Also Read - Delhi Budget 2021: केजरीवाल सरकार का लक्ष्य, दिल्ली परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की तैयारी

अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया शिवराज सरकार में एक दिन में 555 आधार नंबर पर 2, 90 पर 3, 13 पर 4, 1 पर पांच, 1 पर 6 और 1 पर 16 लोगों का वैक्सीनेशन दिखाय गया. इसी तरह जो लोग कभी भोपाल नहीं आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के काफी लोगों का वैक्सीनेशन भी राज्य में ही दिखाया गया. Also Read - PM Modi, Rahul Gandhi went to the temple, Manish Sisodia Satirize | मोदी-राहुल के मंदिर जाने पर मनीष सिसोदिया ने कसा तंज, दी ये नसीहत

मध्यप्रदेश में बीजेपी द्वारा एक दिन में अधिकतम वैक्सीन लगाने का महाघोटाला. एक ही व्यक्ति को 16 बार वैक्सीन लगी दिखाई, सैकड़ों लोगों के नाम दो तीन बार, झारखंड-महाराष्ट्र के जो लोग कभी भोपाल ही नहीं आए उनके नाम भी वैक्सीन लगवाने वालों की लिस्ट में शामिल. बीजेपी! ग़ज़ब है. pic.twitter.com/E3jYNHcqlj — Manish Sisodia (@msisodia) June 29, 2021

अखबार दावा करता है कि बैरागढ़, कोलार क्षेत्र, बैरसिया जैसे कई क्षेत्रों में उपस्थित वैक्सीनेशन सेंटर रिकॉर्ड में हितग्राहियों के रजिस्टर्ड आधार नंबर सीरीज के रूप में दर्ज हैं. मालूम हो कि देश में 21 जून को कोविड वैक्सीनेश के महाअभियान के दौरान देश में 85 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ. इस दिन मध्य प्रदेश में करीब 17 लाख लोगों का टीकाकरण करने का दावा किया. 21 जून को राज्य में 16.95 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ.

उस दौरान राज्य के सीएम शिवराज चौहान ने इस संबंध में ट्वीट कहा कि वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 16.95 लाख टीके लगाकर मध्यप्रदेश देश में पहले पायदान पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार की ओर से हर भारतीय के कोविड के मुफ्त टीकाकरण के मानवीय निर्णय के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता हृदय से आभार व्यक्त करती है.