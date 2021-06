Madhya Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर पिछले कई दिनों से कयासबाजी का दौर जारी था उसके बाद अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं जोरों पर हैं. हालांकि इस बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट सहयोगी नरोत्तम मिश्रा ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है और कहा है कि ये सारी बेवजह की बातें हैं. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ‘बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है और संगठित है. शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की लीडरशिप में पार्टी आगे बढ़ रही है.’ Also Read - Madhya Pradesh Lockdown/Corona Curfew Extended: राज्य में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब इस दिन तक तालाबंदी

BJP is totally united and organized under the leadership of Shivraj Singh Chouhan and VD Sharma: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra on speculations of change in leadership in the state pic.twitter.com/ACgpc3Bf6C Also Read - MP में नेतृत्‍व परिवर्तन की अटकलों को लेकर BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले-''सब बकवास''....

— ANI (@ANI) June 9, 2021 Also Read - MP: बांध के दौरान ब्‍लास्‍ट से उछले पत्थर से एक लड़की की मौत, घायल बहन अस्‍पताल में भर्ती