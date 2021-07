Madhya Pradesh News Update: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार को गोद ली हुई तीन बेटियों को कन्यादान किया. सीएम शिवराज की तीनों बेटियों को विवाह यहां विदिशा के एक में मंदिर बहुत साधारण तरीके से संपन्न हुआ. विवाह के बाद शिवराज चौहान ने कहा कि मैंने आज बड़ी जिम्मेदारी पूरी की. जब मैंने इन लड़कियों को गोद लिया था तब मैं सांसद था. मुझे खुशी है कि आज मेरी तीनों बेटियों को शादी हो गई.Also Read - MP News: मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव की तैयारी शुरू, कई चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

बेटियों के कन्यादान के बाद सीएम की पत्नी साधना सिंह से ZEEMPCG के पत्रकार ने बात की. उन्होंने कहा कि हमने बेटियों के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया. आज बेटियों को विदा कर रहे हैं. साल 1992 में कन्यादान की शुरुआत की थी. तब सांसद (शिवराज चौहान) थे जब बेटियों के कन्यादान का सपना देखा था. अब अपनी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं.

इस बीच उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा कि आज बहनें ससुराल जा रही है. घर में उन्हें कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी. वहीं जब सीएम दत्तक पुत्रियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वह परिवार को याद करेंगी.

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan performs 'Kanyadaan' ritual during the wedding of his three adopted daughters at a temple in Vidisha pic.twitter.com/03n6sAcVX3

— ANI (@ANI) July 15, 2021