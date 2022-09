Madhya Pradesh (MP) News Today: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक के बाद एक चौकीदारों की बेरहमी से हत्या के बाद लोग डर हुए हैं. एएनआई के मुताबिक बीती बुधवार की रात भी एक चौकीदार की हत्या कर दी गई. सागर के एसएसपी विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि यहां एक और चौकीदार की हत्या कर दी है. पिछले 72 घंटों में हत्या का ये तीसरा मामला है. उन्होंने कहा कि घटना जिले के मोतीनगर इलाके की है.Also Read - हांगकांग टीम ने विराट कोहली को दिया ये खूबसूरत तोहफा, कहा- इस पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए शुक्रिया

पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है. कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. एएसपी सिंह ने बताया कि हत्या के पहले में मामले में हथौड़े और दूसरे मामले में पत्थर का इस्तेमाल किया गया था.

Madhya Pradesh | Another watchman (third case in 3 days) was murdered last night. The watchman was murdered in Sagar's Motinagar area. Searches for the suspected murderer are underway: Vikram Singh Kushwaha, ASP, Sagar https://t.co/JUxouu0PCJ

