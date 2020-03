भोपाल: मध्यप्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इस बैठक में विधायकों को एकजुट रखने का फैसला हुआ है. भाजपा अपने विधायकों को राज्य से बाहर भी ले जा सकती है. भाजपा के विधायकों की बैठक में भाजपा के अधिकांश विधायक बैठक पहुंचे. इस बैठक में भाजपा के सांसद भी पहुंचे. बैठक से बाहर निकले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे बैठक के बारे में.

Madhya Pradesh: Buses parked near the party office in Bhopal, begin leaving from the spot. BJP MLAs of the state have boarded the buses. MLA Vijay Shah (pic 4) says, “We are going either to Bengaluru or Delhi.” pic.twitter.com/cp36sxMk4p

— ANI (@ANI) March 10, 2020