जबलपुर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को जबलपुर (Jabalpur) पहुंचे. मध्‍य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यटन राज्‍यमंत्री प्रहलाद पटेल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया.

जबलपुर पहुंचने पर राष्‍ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके तुरंत राष्ट्रपति अखिल भारतीय राज्य न्यायिक शिक्षा निदेशकों के रिट्रीट के उद्घाटन समारोह में भाग लेने पहुंचे. राष्‍ट्रपति नाथ कोविंद ने जबलपुर में ऑल इंडिया ज्यूडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट का दीप प्रज्जवलन कर उद्घाटन किया. इस अवसर पर मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे.

Madhya Pradesh: President Ram Nath Kovind attends All India State Judicial Academies Directors Retreat in Jabalpur.

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan, Governor Anandiben Patel and CJI SA Bobde were also present pic.twitter.com/k3vsq0S17e

