MP News In Hindi: मध्यप्रदेश के सागर जिले से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल में एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया है. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डीके गोस्वामी ने कहा कि उन्हें इसके बारे में शिकायत मिली है और जांच जारी है. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

घटना सागर शहर के जैन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूली बच्चों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर के दौरान हुई. एक ही सिरिंज से बच्चों को टीका लगाए जाते देखे जाने के बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई. घटना पर स्पष्टीकरण देते हुए टीका लगाने वाले जितेंद्र ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा केवल एक सिरिंज भेजी गई थी. उन्हें 'विभाग के प्रमुख' द्वारा सभी बच्चों को इसके साथ टीकाकरण करने का आदेश दिया गया था.

Sagar, MP | Thirty children at a school in Sagar were allegedly vaccinated by a single injection-syringe

We have got the complaint, and the probe is underway. Stringent action will be taken against those found guilty: DK Goswami, CMHO pic.twitter.com/kzPvyK7Y4t

