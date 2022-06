भोपाल: रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ बधाई देते हुए ऐलान किया है कि टीम का भोपाल में नागरिक अभिनंदन होगा. राज्य की क्रिकेट टीम की जीत पर मुख्यमंत्री ने कहा, “रणजी फाइनल मैच में अपने अद्भुत और अद्वितीय खेल से मध्यप्रदेश की टीम ने न केवल शानदार जीत प्राप्त की है, बल्कि लोगों का हृदय भी जीत लिया. इस अभूतपूर्व जीत के लिए मध्यप्रदेश की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं. आपकी जीत का यह सिलसिला अविराम चलता रहे, शुभकामनाएं!”Also Read - इंदौर में 50 मीटर गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 लोगों की मौत, कई घायल

सीएम ने कहा कि “कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी टॉफी 2022 जीत कर कमाल कर दिया है. हम सब गदगद, प्रसन्न और भाव विभोर हैं. मैं टीम के कोच चंद्रकांत पंडित, कप्तान आदित्य श्रीवास्तव को एवं समस्त टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं.” Also Read - Ranji Trophy Final 2022- MP vs MUM: पहले दिन का खेल खत्म, जायसवाल की फिफ्टी- MUM: 248/5

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रणजी टॉफी 2022 जीतने वाली पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत व नागरिक अभिनंदन किया जाएगा. क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट-वीर रणबांकुरों का भव्य स्वागत होगा. मध्य प्रदेश ने रविवार को पांचवें और अंतिम दिन घरेलू क्रिकेट की दिग्गज टीम मुंबई को एकतरफा फाइनल में छह विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास रचा. Also Read - Madhya Pradesh vs Mumbai, Ranji Trophy Final Live streaming: कब और कहां देंखे MP vs MUM फाइनल मुकाबला

बता दें कि कोच चंद्रकांत पंडित ने इसी मैदान पर 23 साल पहले रणजी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला गंवाया था, लेकिन इस बार वह चैंपियन टीम का हिस्सा बनने में सफल रहे. अंतिम दिन मुंबई की टीम दूसरी पारी में 269 रन पर सिमट गई जिससे मध्य प्रदेश को 108 रन का लक्ष्य मिला. इस लक्ष्य को टीम ने चार विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. सत्र में 1000 रन बनाने से सिर्फ 18 रन दूर रहे सरफराज खान (45) और युवा सुवेद पार्कर (51) ने मुंबई को हार से बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुमार कार्तिकेय (98 रन पर चार विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों ने मध्य प्रदेश की जीत सुनिश्चित की.