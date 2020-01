सतना: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सतना (Satna) जिला अदालत (District court) परिसर में उस वक्त भीड़ इकट्ठा जमा हो गई, जब दो महिलाओं ने एक महिला वकील से अचानक हाथापाई शुरू कर दी. महिला वकील से मारपीट देख परिसर में हंगामा हो गया और आस-पास खड़े लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए. इस दौरान किसी ने महिलाओं के बीच लड़ाई शांत कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि घटनास्थल पर मौजूद एक पुरुष वकील ने जरूर महिलाओं पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, जिस पर एक युवक ने पुरुष वकील को समझाने की कोशिश को तो वकील ने उसी युवक से झगड़ा शुरू कर दिया.

इस घटना को देखकर कोर्ट परिसर में हंगामा बरप गया और कई लोग मौके पर इक्ट्टठा हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते दो लड़कियों और एक महिला वकील के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिस पर लड़कियां भड़क गईं और उन्होंने महिला वकील से हाथापाई शुरू कर दी. महिलाओं की लड़ाई होता देख एक पुरुष वकील इनकी लड़ाई में कूद पड़ा और दोनों महिलाओं को पीटना शुरु कर दिया. पुरुष वकील ने महिलाओं को घूंसे मारना शुरू कर दिया.

#WATCH MP: A scuffle breaks out between 2 women including a lawyer&a male lawyer in Satna y’day. ASP says “The brawl occurred between 2 women,a notarized lawyer&a local. They had differences from past&on that, the scuffle broke out. Case registered,further investigation underway” pic.twitter.com/FHhwIozG6r

— ANI (@ANI) January 22, 2020