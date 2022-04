मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी ने दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मामला विदिशा का है. जहां शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के उन अध्यापकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिनके दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं. माना जा रहा कि शिक्षकों को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा. वहीं, शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस के बाद से विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.Also Read - Jaipur Bomb Blast: धमाकों की साजिश रचने वाले के रतलाम आवास पर चला बुलडोजर

Madhya Pradesh | District Education Officer in Vidisha issued show-cause notice to govt. teachers & employees in the district seeking an answer for having more than 2 children pic.twitter.com/IuN4Mw6A8V

