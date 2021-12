Madhya Pradesh Weather: मध्यप्रदेश में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार एवं बुधवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं. जिससे तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आज सुबह कई जिलों में बूंदाबांदी होने से फिर से सर्द हवाएं चलने लगी हैं. राज्य के विदिशा, सीहोर, रायसेन, अशोकनगर के अलावा सागर जिले में भी बीती रात से रुक-रुककर बारिश हो रही है.Also Read - New Year 2022 से पहले कहाँ होगी बारिश और कहाँ दिखेगा Snowfall का नज़ारा | Watch Video

Madhya Pradesh | India Meteorological Department predicts ‘thunderstorm with rain’ in Bhopal today, minimum temperature to remain around 11 degrees Celcius pic.twitter.com/ASaOjiRPoA

— ANI (@ANI) December 28, 2021