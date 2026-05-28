गेहूं के पैदावार में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा रिकॉर्ड, 104 लाख मीट्रिक टन की हुई उपज

MP News: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी ने बनाया नया रिकॉर्ड.13 लाख से ज्यादा किसानों को मिला फायदा, सरकार ने 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा भुगतान कर किसानों को बड़ी राहत दी.

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Mohan Yadav News

MP News: मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में तय लक्ष्य से ज्यादा गेहूं खरीदा गया. प्रदेश को पहले 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य मिला था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया. अब तक 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है. इस उपलब्धि के बाद मध्य प्रदेश देश में गेहूं खरीदी के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है.

लाखों किसानों को मिला फायदा

राज्य सरकार ने इस बार 13 लाख 41 हजार से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदा. इसमें बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की रही. करीब 8 लाख छोटे किसानों से 32 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया. सरकार का फोकस इस बार किसानों को समय पर सुविधा देने पर रहा. कई खरीद केंद्रों पर अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी ताकि किसानों को परेशानी न हो. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद कई केंद्रों का दौरा कर वहां की व्यवस्था देखी और किसानों से बातचीत भी की.

किसानों के खाते में पहुंचे करोड़ों रुपये

सरकार की तरफ से किसानों को गेहूं का भुगतान भी तेजी से किया गया. अब तक किसानों के खातों में 23 हजार 708 करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जा चुके हैं. इस बार किसानों को 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया गया. इसके साथ राज्य सरकार ने 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया. यानी किसानों को कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिला. इससे किसानों को सीधा आर्थिक फायदा हुआ और उनकी आमदनी बढ़ी.

अलग-अलग संभागों में हुई बड़ी खरीदी

प्रदेश के कई संभागों में बड़े स्तर पर गेहूं खरीदा गया. भोपाल संभाग सबसे आगे रहा, जहां 28 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया. उज्जैन संभाग में 22 लाख मीट्रिक टन और जबलपुर में 12 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया. इसके अलावा इंदौर, रीवा, सागर और नर्मदापुरम संभागों में भी अच्छी खरीदी हुई. सरकार ने खरीदे गए गेहूं के भंडारण और ट्रांसपोर्ट की भी पूरी व्यवस्था की. अब तक 93 प्रतिशत गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है.

किसानों की सुविधा के लिए किए गए खास इंतजाम

इस बार खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया. तौल कांटों की संख्या बढ़ाई गई ताकि किसानों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े. तौल पर्ची और भुगतान का समय भी रात तक बढ़ा दिया गया. केंद्रों पर पीने का पानी, बैठने की जगह और सफाई जैसी सुविधाएं दी गईं. इसके अलावा बारदाना, सिलाई मशीन, कंप्यूटर और गुणवत्ता जांच के उपकरण भी उपलब्ध कराए गए. सरकार का कहना है कि आगे भी किसानों को इसी तरह बेहतर सुविधा देने की कोशिश जारी रहेगी.