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MP News: उज्जैन की महिलाओं को मिली बड़ी सौगात! CM मोहन यादव ने बांटी फ्री ई-साइकिलें
MP News Today: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं को दी गई ई-साइकिलें उनके रोजमर्रा के काम को आसान बनाएंगी और उन्हें नई ताकत देंगी.
MP News Today: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महिला कर्मयोगी बहनों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने सोमवार 26 मई को महिलाओं को नि:शुल्क ई-साइकिलें वितरित कीं. सीएसआर फंड के माध्यम से 40 महिलाओं को ई-साइकिलें दी गईं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.
इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बेहतर विकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताएं और बहनें अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करें, यही सरकार का उद्देश्य है. डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल एक बेहतर और सस्ता विकल्प बनकर सामने आया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को दी गई ई-साइकिलें उनके रोजमर्रा के काम को आसान बनाएंगी और उन्हें नई ताकत देंगी.
जल संरक्षण अभियान का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने ई-साइकिल उपलब्ध कराने वाली कंपनी के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने लाभ लेने वाली महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह पहल आने वाले समय में और लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के जल संरक्षण अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में लगातार तीसरे साल जल संरक्षण से जुड़े काम तेजी से किए जा रहे हैं. ‘जल गंगा संरक्षण महाअभियान’ के तहत गुड़ी पड़वा से 30 जून तक पूरे प्रदेश में करीब 2 लाख विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये है.
‘अदालत का फैसला सबसे ऊपर’
इन कार्यों में नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के सुधार और संरक्षण पर काम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है. उन्होंने इसे प्रदेशवासियों की मेहनत का परिणाम बताया. मुख्यमंत्री ने धार की भोजशाला का भी जिक्र किया.उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का सभी समुदायों ने सम्मान किया है. उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अदालत का फैसला सबसे ऊपर होता है और राज्य सरकार न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन कर रही है.
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