भोपाल. अपने सख्त प्रशासकीय तेवर के लिए पहचाने जाने वाले मध्यप्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का बुधवार सुबह यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनकी उम्र 89 वर्ष थी. ‘नर्मदा अस्पताल’ के निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे. मध्यप्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन को लेकर तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है. सरकार के अधिकारियों ने बताया कि बाबूलाल गौर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

भाजपा के वरिष्ठ नेता गौर 2004-2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अपनी परंपरागत गोविंदपुरा विधानसभा सीट से 10 बार चुनाव जीत थे. गौर का जन्म दो जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था. उनके निधन पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत भाजपा के कई नेताओं ने शोक जताया है.

Madhya Pradesh government declares three-day mourning in the state following the demise of former Chief Minister and BJP leader, Babulal Gaur, today. His last rites will be performed with state honours. (file pic) pic.twitter.com/1VNCOMjRO5

