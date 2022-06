कहते हैं कि जल ही जीवन है. जल है तो कल है यानि भविष्य जल पर टिका है. लेकिन मध्यप्रदेश में जल की कमी के चलते लोग अपना जीवन खतरे में डालने को मजबूर हैं. यहां जल की बढ़ती कमी ने लोगों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न कर दिया है और अब लोग जान जोखिम में डालकर पानी ला रहे हैं. मामला मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के घुसिया गांव का है. जहां गर्मी में कुआं लगभग सूख चुका है और गांव की महिलाएं अपना जान दांव पर लगाकर कुएं में पानी लेने के लिए उतरती हैं. ये महिलाएं कुएं की दीवारों में लगी ईंटों को पकड़कर कुएं में उतरती हैं और वहां से पानी भरकर देती हैं. इसके बाद ऊपर आ जाती हैं. गांव की महिलाएं ऐसा इसीलिए करने को मजबूर हैं क्योंकि पानी की भारी कमी है.Also Read - एमपी: पत्नी से झगड़े युवक ने दो मासूम बच्चों को गोद में लेकर नर्मदा नदी में लगाई छलांग

कुएं से पानी लेने के लिए उतरती और चढ़ती महिलाओं को आप नीचे लगे वीडियो में भी देख सकते हैं. वीडियो में साफ नजर आएगा कि किस तरह जल के लिए जीवन को दांव पर लगाना पड़ रहा है.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022