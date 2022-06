Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत करने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. मामला औद्योगिक क्षेत्र रिछाई का है. आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है. आग से किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि ये आग बीती रात को लगी थी.Also Read - मध्य प्रदेशः मनचलों ने छेड़ा तो भिड़ गई महिला, लगे 118 टांके, सीएम शिवराज ने घर जाकर बढ़ाया हौसला

आग लगने से कंपनी में रखा सामान जलकर राख होने की सूचना है. आग लगने से कई बार धमाके भी हुए. फिलहाल आग लगने के मामले की जांच की रही है.

#WATCH Madhya Pradesh: A major fire broke out in a transformer repair factory in Richhai, an industrial area of Jabalpur (12.06) pic.twitter.com/1L5hcRI6YG

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 12, 2022