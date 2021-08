इंदौर/ भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फेरी लगाकर चूड़ियां बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को भीड़ में शामिल लोगों द्वारा कथित तौर पर नाम पूछकर पीटे जाने की घटना ने सोमवार को तूल पकड़ लिया. इस बीच, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सावन के पवित्र माह में इस शख्स द्वारा खुद को हिंदू बताकर महिलाओं को चूड़ियां बेचने से विवाद की शुरुआत हुई, जबकि वह अन्य समुदाय से ताल्लुक रखता है.Also Read - Viral Video में दिखा चूड़ी बेच रहे युवक की हुई पिटाई, बवाल के बाद आरोपियों पर FIR दर्ज

गृह मंत्री मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, “गृह विभाग की रिपोर्ट है कि इंदौर में चूड़ी बेच रहे व्यक्ति (तस्लीम अली) ने स्वयं का हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वह दूसरे समुदाय का है. उसके पास से इस तरह के दो (संदिग्ध) आधार कार्ड भी मिले हैं.” Also Read - काबुल में गुरुद्वारे में फंसे 260 से अधिक सिखों को निकलने के लिए मदद चाहिए: यूनाइटेड सिख

गृह मंत्री के मुताबिक अली द्वारा सावन के पवित्र माह में अपना नाम कथित तौर पर बदलकर महिलाओं को चूड़ी बेचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इस झगड़े से जुड़े दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. Also Read - Ladli Laxmi Yojna: कॉलेज में एडमिशन होते ही छात्राओं को मिलेंगे 20 हजार रुपए, रक्षाबंधन पर सरकार का बड़ा ऐलान

This shouldn’t be given a communal colour. If a man hides his name, caste & religion then bitterness comes in. Our daughters wear bangles & apply henna during Sawan. He had come as a bangle seller, there was confusion & truth came out after seeing his ID: MP HM Narottam Mishra pic.twitter.com/yMIhpUPdC9

— ANI (@ANI) August 23, 2021