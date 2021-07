Mandir Ka Video Viral: सावन माह के पहले सोमवार के दिन यानि कि कल उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा होने से बच गया. सावन की पहली सोमवारी के दिन उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल के मंदिर में भी दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट खुले मंदिर में भगवान के दर्शन करने को लेकर भगदड़ मच गई. गनीमत ये रही कि इस भगदड़ के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी की जान नहीं गई. इस तरह उमड़ी भीड़ से मची भगदड़ में कुछ बच्चों और महिलाओं के घायल होने की बात कही जा रही है.Also Read - मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

बता दें कि इससे पहले भी महाकाल मंदिर में भगदड़ मच चुकी है और इस कारण लोगों की जान तक जा चुकी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. वीडियो में साफ देखा सकता है कि उमड़ी भीड़ मंदिर में घुसती दिख रही है. एक लड़की को सुरक्षा गार्ड और जवान भीड़ से बचाते दिख रहे हैं. Also Read - Madhya Pradesh में दो रोड एक्‍सीडेंट: भोपाल और सिंंगरौली में 8 लोगों की मौत, 2 घायल

#WATCH | A stampede-like situation was seen at Mahakaleshwar Temple in Ujjain, Madhya Pradesh yesterday pic.twitter.com/yxJxIYkAU5

— ANI (@ANI) July 27, 2021