भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों में हुई बारिश के बाद अचानक राज्य के हालात बदल गए हैं. जहां एक ओर बारिश से पहले सूबे के कई हिस्सों में सूखा पड़ने का खतरा मंडरा रहा था, तो वहीं अब क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों के कई इलाकों में पानी भर गया है. नदियां उफान पर बह रही हैं. बस्तियां जलमग्न हैं. इसके बावजूद राज्य में 14 ऐसे जिले हैं जहां औसत से कम बारिश दर्ज हुई. राज्य में मानसून की बेरुखी से बीता एक पखबाड़ा मुसीबतों वाला रहा, क्योंकि बारिश पर लगभग विराम सा लग गया था, मगर शुक्रवार और शनिवार को हुई बारिश ने राज्य में सूखा के बढ़ते हालात को रोकने का काम किया.

राज्य के 52 में से 51 जिलों के उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, सात जिले ऐसे हैं, जहां औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है. 30 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है और 14 जिले ऐसे हैं, जहां औसत से कम बारिश हुई है.

राजस्थान: कोटा और आसपास बाढ़ जैसे हालात, मुश्किल में फंसे लोगों को ऐसे बचाया

इन 7 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, रतलाम, नीमच, उमरिया, मंदसौर, झाबुआ, भिंड और इंदौर में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है.

Madhya Pradesh: People trapped in the flooded areas of Shajapur are being evacuated by National Disaster Response Force (NDRF) team. pic.twitter.com/4nvYX1Dq8x

— ANI (@ANI) July 28, 2019