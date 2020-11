सिवनी: मध्यप्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में शनिवार शाम को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) की वेबसाइट के अनुसार सिवनी में भूकंप का अंतिम झटका शाम को 6.16 बजे आया, जो 37 सेंकड तक महसूस किया गया, इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई. Also Read - सुन लीजिए कमलनाथ जी... मैं कुत्ता हूं, मेरा मालिक मेरी जनता है, जिसकी मैं सेवा करता हूं: सिंधिया

वेबसाइट के अनुसार छिंदवाड़ा में शाम 5.20 बजे 41 सेंकड तक भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3.2 मापी गई. इससे पहले सिवनी के आसपास शनिवार दोपहर 12.49 बजे 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था.

An earthquake of magnitude 3.5 occurred in Seoni, Madhya Pradesh at 6:16 pm today: National Centre for Seismology Also Read - चुनाव आयोग ने छीना ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा, कमलनाथ ने किया सुप्रीम कोर्ट का रूख

— ANI (@ANI) October 31, 2020