MP News: 300 फीट गहरे बोरवेल में दो साल की बच्ची गिरी, रेस्क्यू जारी

Madhya Pradesh, MP News, Sehore, : मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आज मंगलवार को दो- ढाई साल साल का एक बच्ची खेलते हुए बोरवेल में गिर गई. इसके बाद सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची और तत्काल बच्ची को निकलने में जुट गईं. यह वाकया मुंगावली गांव में हुआ है, जहां बचाव दल जुटे हुए हैं.

जिले के एक गांव में मंगलवार को ढाई साल की एक बच्ची 300 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई. प्रशासन बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटा है. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची 20 फीट की गहराई पर फंसी हुई है. उन्होंने बताया कि घटना आज दोपहर मुंगावली गांव की है और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जेसीबी मशीनों की मदद से बचाव अभियान जारी है.