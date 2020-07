भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रसूखदारों द्वारा नाबालिग लड़कियों को पार्टी में बुलाकर नचाने और उनके यौन शोषण का मामला सामने आया है. इस सिलसिले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि शनिवार की देर रात को रातीबड़ थाना क्षेत्र में नशे की हालत में पांच लड़कियां मिली थीं. 14 से 17 साल की इन लड़कियों को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया था. Also Read - चित्रकूट में नौकरी के बदले नाबालिग लड़कियों का किया जा रहा यौन शोषण, पैसे मांगने पर....

काउंसिलिंग के दौरान इन लड़कियां ने हकीकत का खुलासा कर दिया. इसमें कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. लड़कियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें शाहपुरा के एक फ्लैट में नाचने के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा भी उन्हें विभिन्न पार्टियों में भेजा जाता था और उनका यौन शोषण भी किया गया है.

The minor girls have told the Child Helpline that they were raped several times on several occasions in such parties. We've booked two people including Sweetie Vishwakarma, girl who was accompanying the minors, under POCSO Act. Another accused on the run: South Bhopal SP (2/2) https://t.co/e1RY2L7V86

