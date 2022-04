modi shah mimicry krne vala giraftar : मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स को पीएम मोदी और अमित शाह की मिमिक्री (modi shah mimicry) करना भारी पड़ गया. सोमवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का आरोप है कि युवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने और उनकी नकल (modi shah mimicry) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.Also Read - पद्मश्री विजेता ओड़िया संगीतकार प्रफुल्ल कार का निधन, पीएम मोदी और सीएम नवीन पटनायक ने जताया शोक

Madhya Pradesh | We have arrested a man for making objectionable remarks against PM Modi and Union Home Minister through mimicry. FIR has been registered: SPS Baghel, Station in-charge, Choti Omti, Jabalpur (18.04) pic.twitter.com/R1ZhmDTXiR

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 19, 2022