MP कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के बिगड़े बोल...PM मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक बात कही, देखें वीडियो

Bhopal: ये वीडियो कांग्रेस नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष (former Madhya Pradesh Congress president) और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ( Arun Yadav) का है, जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिताजी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव इस साल होना है. राज्य के विधानसभा चुनाव और आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं. पीएम मोदी का भी मध्य प्रदेश का दौरा इसी माह के अंतिम सप्ताह होने वाला है. इसी के मद्देनजर भोपाल में कांग्रेस नेता का यह आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो सामने आया है.

वहीं, प्रदेश बीजेपी ने अरुण यादव के इस आपत्तिजनक बयान कोपीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भयभीत कांग्रेसियों की कुंठित – हताश मानसिकता बताते हुए कहा, कांग्रेस और सोनिया-राहुल-प्रियंका को जवाब देना होगा.

कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव वीडियो में कह रहे हैं….”मोदी जी आ सकते हैं. उनके वरिष्ठ, यदि कोई हो, तो आ सकते हैं. नड्डा जी वैसे भी आ रहे हैं. मोदी के पिता भी चाहें तो यहां आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है. परिवर्तन – हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं…”