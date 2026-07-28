मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला! IT Park, किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई MP कैबिनेट बैठक में 2,480 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी मिली. जानिए किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं से जुड़े सभी बड़े फैसलों के बारे में.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 28, 2026, 8:07 PM IST
मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला! IT Park, किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं को बड़ी सौगात
सरकार ने करीब 2,480 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज (28 जुलाई) को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. सरकार ने करीब 2,480 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें आईटी पार्क, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सिंचाई परियोजनाएं, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, किसान बोनस योजना और भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन जैसे अहम फैसले शामिल हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में…

भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026

डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इस टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड समेत एशिया की छह प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी. सरकार का मानना है कि इससे मध्य प्रदेश की खेल अधोसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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IT पार्क विस्तार को मंजूरी, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 595 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों का विस्तार और संचालन वर्ष 2031 तक जारी रहेगा. सरकार के अनुसार इससे 8,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. अब तक इस योजना के जरिए करीब 22 हजार युवाओं को रोजगार मिल चुका है.

ड्रोन टेक्नोलॉजी और नई तकनीक पर बड़ा निवेश

कैबिनेट ने IISER भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना समेत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857.21 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह केंद्र AI, मशीन लर्निंग, ड्रोन डिजाइन, UAV, डिजिटल ट्विन और स्टार्टअप इनोवेशन पर काम करेगा. इसके अलावा क्लाउड सेवाओं, GIS, डिजिटल गवर्नेंस और नई तकनीकों को बढ़ावा देने वाली कई परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है.

सिंचाई परियोजनाओं और किसानों को भी बड़ी राहत

सरकार ने सिंगरौली की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111.04 करोड़ रुपये और मंदसौर की मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए 184.20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इन योजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. साथ ही समर्थन मूल्य पर फसल बेचने वाले किसानों के बोनस भुगतान की योजना को भी वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया है.

महिला सशक्तिकरण पर 198 करोड़ रुपये खर्च होंगे

मिशन शक्ति के तहत संकल्प हब, शक्ति सदन और सखी निवास जैसी योजनाओं के संचालन के लिए 198.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित आवास, सहायता, रोजगार, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है. इसके तहत, नए जिलों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 982 करोड़ रुपये की मंजूरी

मोहन यादव सरकार ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982.49 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से पेंशन कार्यालयों का संचालन, कर्मचारी बीमा, पेंशनर कल्याण कोष और अन्य कल्याणकारी योजनाएं अगले वित्त आयोग की अवधि तक जारी रहेंगी.

ग्वालियर और नारायणगढ़ को मिली नई सौगात

कैबिनेट ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी दी है. वहीं मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को तेज और आसान न्यायिक सेवाएं मिल सकेंगी.

प्रशासन, कानून और डिजिटल सुधारों पर भी जोर

सरकार ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129.12 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके अलावा मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. जिससे केंद्र सरकार के नए प्रावधान लागू होंगे, अनुपालन आसान होगा और नाप-तौल संबंधी नियमों में पारदर्शिता बढ़ेगी.

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