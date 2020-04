भोपाल: मध्‍य प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है और मौत के मामले में महाराष्‍ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन एक और बुरी खबर ये है कि महामारी को फैलने से रोकने में अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के 89 कर्मचारी अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं. Also Read - Coronavirus: दुनियाभर में कोहराम मचा, अबतक मृतकों का आंकड़ा 1 लाख 37 हजार 500

स्वास्थ्य विभाग के 90 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं. इस पर मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि यह इतने सारे स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कैसे फैला है. जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

राज्य की राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में घातक कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने में अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों समेत अब तक इसकी चपेट में आ चुके लोगों में चार आईएएस अधिकारी और कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं.

I have given orders to investigate how does it spread among so many health officials. Necessary action will be taken after investigation completes: Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh CM on over 90 officials from Health Department tested positive for #COVID19 in Bhopal pic.twitter.com/UfOZgtR5l6

— ANI (@ANI) April 16, 2020