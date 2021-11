Madhya Pradesh News: मुरैना और धौलपुर रेलवे स्टेशनों के बीच हेतमपुर (मुरैना) रेलवे स्टेशन के पास उधमपुर एक्सप्रेस (रेलगाड़ी) की दो बोगियों में शुक्रवार को आग लग गई. यह जानकारी मध्यप्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने दी है. हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चार बोगियों में आग लगी है. आग लगने से ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. सरायछोला पुलिस थाना प्रभारी ऋषिकेश शर्मा ने बताया, ‘‘उधमपुर एक्सप्रेस की दो बोगी में आग लगी है. ये दुर्घटना मुरैना और धौलपुर के बीच हेतमपुर (मुरैना) स्टेशन के पास हुई है.’’ उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त यह ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी.Also Read - Modi Jacket Demand: चुनावों का मौसम आते ही बढ़ी 'मोदी जैकेट' की मांग, रोजगार के अवसर भी बढ़े

शर्मा ने बताया कि जिले के सरायछोला थाना इलाके की हेतमपुर स्टेशन के पास की आग लगने की यह घटना हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी हैं. डॉ शिवम शर्मा ने बताया कि उधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस के ए1 और ए2 डिब्बों में हेतमपुर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अज्ञात कारणों से आग लगने की सूचना मिली. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

Morena, Madhya Pradesh | Udhampur-Durg Express’s A1 & A2 coaches reported fire due to unknown reasons after leaving the Hetampur Railway Station; no casualties were reported & passengers have been evacuated: Dr Shivam Sharma, CPRO/NCR

