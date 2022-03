Madhya Pradesh, मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) जिले में आज शुक्रवार को कोविड-19 रोधी वैक्‍सीन (COVID-19 Vaccine) का टीका दिए जाने के बाद 12 बच्‍चे बीमार पड़ गए हैं. इन बच्‍चों को जैसे ही कोविड 19 वैक्सीन का टीका दिया गया तो वह बेहोश हो गए और इसके बाद बीमार हो गए. इन बच्‍चों में छात्राएं भी शामिल हैं. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारी ने कहा है कि विभाग सतना में बच्‍चों को कोविड रोधी टीका लगाए जाने के बाद बच्‍चों के बीमार होने के मामले की जांच कराएगा.Also Read - The Kashmir Files: बेकार नहीं जाएगी विवेक अग्निहोत्री की मेहनत! MP में बनेगा जेनोसाइड म्यूजियम, शिवराज सिंह ने किया वादा

MP | 12 children fell ill and fainted after they received COVID-19 vaccine shots in Satna

Children were given vaccine jabs but they fainted due to fear after the vaccination. They were admitted in civil hospital. We’ll initiate inquiry in the matter:Ashok Avdhiya, CMHO, Satna pic.twitter.com/HukmiXxsrZ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 25, 2022